Alla Domus Medica un convegno sulle ultime novità sulla ossigenoterapia

Nel video l'intervista a Andrea Gualtieri, Direttore Generale Iss Gerardo Bosco, Direttore scientifico CMI San Marino, Lorenzo Ponziani, direttore Ortopedia ISS

Le ultime novità in fatto di ossigenoterapia, l'occasione per ribadire l'efficienza della collaborazione tra pubblico e privato che si apre ad un bacino d'utenza molto ampio. 26 i pazienti quest'anno mandati dall'Iss, in forza della convenzione, per il trattamento di ossigenoterapia nelle 3 camere iperbariche. Una terapia importante in quelle condizioni in cui risulta compromesso l'apporto di ossigeno ai tessuti. Titolo del convegno “La rigenerazione tissutale con ossigeno iperbarico approccio multidisciplinare.”

