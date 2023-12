NATALE DELLE MERAVIGLIE Alla Fabbrica del Cioccolato lo spettacolo dei “Bambini senza tempo” Tempo di regali nei tradizionali mercatini

Tradizione e dolcezza in centro storico: nel lungo ponte dell'Immacolata, fino a domani, il Natale delle Meraviglie sa di cioccolato e diventa un vero e proprio teatro per accogliere il Family Show, “Alla scoperta di un mondo più dolce”. Insieme ad attività ludiche per tutti i gusti, lo spettacolo dei “Bambini senza tempo”, in stile musical, trascina nell'atmosfera della magica fabbrica di cioccolato, dove la malvagità lascia il posto ai buoni propositi. Uno spettacolo ideato da Simone Ranieri, prodotto da Illusion Group e distribuito da Nextime.

E siccome è Natale, tempo di regali, non possono mancare alla manifestazione le proposte, sempre originali, dei mercatini; le delizie per il palato; l'Ice Park per pattinare su ghiaccio tra le luci e al ritmo della musica natalizia. In Piazza della Libertà, solo fino a domani, infine il Grande Albero, che poi nei prossimi giorni verrà trasferito in piazzale Domus Plebis.

