ENADA Alla fiera di Rimini si beve, si mangia e si gioca Taglio del nastro per "Enada Primavera" e "Rimini Amusement Show", in contemporanea con "Beer and Food Attraction"

Beer and Food Attraction – giunta alla sua decima edizione – vanta numeri importanti: 600 espositori in rappresentanza di oltre 1.200 marchi e 130 buyer da 49 paesi, per una tre giorni di incontri d'affari, eventi, concorsi, masterclass. Fino a domani riflettori puntati su un settore in profonda trasformazione. Ad incidere sulle abitudini dei consumatori anche la stretta sull'alcool nel nuovo codice della strada. Ecco quindi che la bionda non è più l'unica star ma deve dividere il palcoscenico con altre bevande, anche analcoliche, mentre cresce in Italia la cultura del cocktail. Il giro d'affari conferma il momento d'oro: secondo una recente analisi rilanciata dal sole24ore, il mondo della mixology vale più di 35 miliardi, con previsione di crescita a livello europeo del 4%, per un valore entro il 2028 di 580 miliardi. Flavia Morelli (Group Exhibition Manager) elenca tutte le novità, a partire dal mixology village, senza dimenticare quel food “che viene abbinato al mondo dei cocktail”. Tra le tante proposte innovative c'è anche "Fatti Una Pizza", soluzione self-service nel food-tech: “un distributore automatico di pizza calda e di qualità pronta in 4 minuti”, ci spiega il General Manager Paolo Agostini. La società, con sede sul Titano, fa parte di San Marino Innovation. Non solo birra, aperitivi e ristorazione veloce: questa mattina taglio del nastro per la 37esima edizione di Enada Primavera, dedicata all'industria del gaming e dell'amusement. La manifestazione di Italian Exhibition Group, promossa dall'Associazione nazionale gestori gioco di Stato, raddoppia gli espositori stranieri. Provengono da Cina, Cipro, Israele, Malta, Germania, Regno Unito, Spagna e Taiwan. In contemporanea la settima edizione di Rimini Amusement Show, sezione dedicata all'intrattenimento senza vincite in denaro. “Il settore del gaming purtroppo soffre di pregiudizi”– racconta il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti - “ma va sottolineato che questa manifestazione, invece, vive di aziende che operano attraverso una concessione diretta dello Stato e quindi in una piena legalità delle loro attività. E' un settore importante perché consente alle persone di divertirsi. Qui ci sono aziende per il gioco ma anche quelle che, con Rimini Amusement Show, operano all'interno dei locali pubblici. In queste giornata si terrà persino un campionato di flipper”.

