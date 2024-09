Alla Milano Fashion Week le acconciature sono made in San Marino

Nel video le interviste a Patrizia Renzi e Randolfo Donnarumma

Sotto i riflettori della moda, puntati su Milano per la Fashion Week, a ritagliarsi una parte di scena è anche un salone sammarinese, aperto 32 anni fa da Patrizia Renzi e ora portato avanti assieme a Randolfo Donnarumma, conosciuto come Rudy. C'erano anche loro, per la prima volta, a curare le acconciature di modelle e modelli per le sfilate delle nuove collezioni che anticipano le tendenze della primavera 2025. Da dietro le quinte i look con risonanza mondiale.

"Tutto è nato quest'estate, quando ci ha contattato questa azienda di Milano, che nel mondo della moda gestisce tutti questi spettacoli - racconta Donnarumma -, selezionandoci e inserendoci in questo team stilistico. Abbiamo collaborato quindi con grandi marchi come Gucci, Fendi, Versace, Armani e per le nostre mani sono passati nomi molto importanti, come Achille Lauro, Francesco Gheghi e non solo. Una grande soddisfazione". “Serietà, professionalità e talento caratterizzano il salone – sottolinea Osla -. Lo store di Murata si era infatti già distinto con la creazione di acconciature ad esempio per “Una Voce per San Marino” e “Canto di Natale”.

A Milano il primo palcoscenico mondiale. "Abbiamo lavorato secondo la visione dello stilista - spiega la Renzi -, quindi pochi minuti per capire cosa c'era da fare e realizzare velocemente le acconciature. Siamo andati anche nelle camere d'hotel dei vip a prepararli. È una bellissima esperienza, molto sotto pressione, ma emozionantissima". A distanza di pochi giorni dalla nuova avventura, i professionisti del territorio si preparano per le passerelle della “Paris Fashion Week”, un'altra delle big four assieme a Milano, New York e Londra.

