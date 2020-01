PRIVACY Alla Sala Montelupo il convegno “Impatto delle tecnologie emergenti sui dati personali”

Si è svolto alla Sala Montelupo di Domagnano il convegno “Impatto delle tecnologie emergenti sui dati personali”. Un appuntamento che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di San Marino ha organizzato in occasione del 14° “Data protection day” che si è celebrato il 28 gennaio.

Appuntamento che è rientrato tra gli eventi istituzionali presenti sul sito del Consiglio d'Europa. Presente il Segretario di Stato agli Affari Interni Elena Tonnini che ha ricordato l'importanza per la Repubblica di avere una normativa dei dati chiara, semplice e che si adatti alla realtà sammarinese: “La protezione dei dati – spiega – non deve essere percepito come un freno alle attività economiche ma come un vantaggio competitivo”.

Nel servizio l'intervista a Nicola Fabiano (Presidente dell'Autorità per la protezione dei dati personali di San Marino)

