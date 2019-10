Alla scoperta della Vespucci anche gli studenti di San Marino. Passaggio di consegne al comando del veliero

Ultimo giorno al porto vecchio di Ancona per l'Amerigo Vespucci, la nave più bella al mondo. Da venerdì 4 ottobre, giorno del suo arrivo, ad oggi sono stati oltre 17.000 i visitatori venuti a vederla e che hanno avuto la possibilità di salirci a bordo. Tra di loro questa mattina anche gli studenti della scuola secondaria superiore di San Marino. In mattinata inoltre c'è stato anche il passaggio di consegne del comando del veliero. La cerimonia, alla presenza del Comandante in Capo della squadra navale l'ammiraglio Donato Marzano, ha visto il Capitano di Vascello Comandante Stefano Costantino lasciare il comando della nave al Capitano di Vascello Comandante Gianfranco Bacchi.