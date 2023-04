SAN MARINO Alla Scuola Elementare di Cailungo i rintocchi della Campana della Pace

Donata nel 1954 da un soldato giapponese alle Nazioni Unite come simbolo di disarmo, la campana della pace risuona ogni anno in occasione della Giornata Internazionale della Pace per ricordare il bisogno di un mondo senza violenza. La replica che ha rintoccato nella Scuola Elementare di Cailungo è custodita dal 2021 in Repubblica ed è stata al centro dell'incontro con gli alunni della scuola per affermare l'importanza dei messaggi di pace e non violenza.

I bambini della quarta elementare hanno raccontato e condiviso le proprie idee sul significato di pace e scritto messaggi che diventeranno gru origami da esporre durante una mostra nel corso della VI edizione del “Nippon Matsuri Festival”.

Nel servizio l'intervista a Yuko Furugen (Direttrice dell’associazione culturale ISSHO-NI San Marino & Giappone)

