Alla sfilata finale anche le Milizie Sammarinesi

Circa 90mila alpini hanno sfilato percorrendo in direzione nord il Lungomare Di Vittorio e Viale Regina Elena fino alla zona di scioglimento del corteo in prossimità di piazza Marvelli. All’altezza del Bagno 72 il passaggio davanti alla Tribuna d’onore con l'omaggio alle autorità tra cui il Ministro della Difesa Guerini e il Ministro dell’innovazione tecnologica Colao - entrambi alpini - il Ministro D’Incà, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Serino, il Presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini, il Sindaco di Rimini Sadegholvaad e per San Marino il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti e i vertici militari. In corteo, questa volta, anche le milizie sammarinesi: circa 50 unità in rappresentanza della Guardia di Rocca - Compagnia di Artiglieria; la Milizia Uniformata e la Guardia del Consiglio Grande e Generale. Gli ufficiali sammarinesi hanno sfilato con gli ufficiali degli alpini. In corteo tra le fanfare delle Brigate Alpine anche la Banda Militare della Repubblica di San Marino.