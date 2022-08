GRAND HOTEL RIMINI Alla Terrazza Dolce Vita si parla di turismo con il ministro Garavaglia e di musica con Paul Young

Il 90% degli italiani quest’anno, nonostante i confini siano aperti, ha deciso di rimanere nella penisola. Un successo per il settore del turismo che si riprende dopo le difficoltà degli ultimi due anni. Il ministro Garavaglia, ospite al salotto estivo del Grand Hotel di Rimini, racconta i progetti intrapresi dal suo dicastero e alcuni di questi interessano anche San Marino, con cui prosegue un collaborazione di tre anni. Tra questi far ripartire il trenino biancoazzurro e puntare su un turismo sostenibile: "La sostenibilità è cercare di far vivere tutto il territorio - spiega il ministro -, anche le aree interne, per evitare che il turismo si concentri solo in alcune zone. Distribuire i flussi turistici è il nostro obiettivo". Si torna indietro negli anni 80 con Paul Young, che ha cantato pezzi storici come "Love of the common people", che ha portato anche sul palco di Sanremo nel 1984. L'anno successivo ha poi partecipato al Live Aid, il concerto nello stadio di Wembley che ha fatto la storia della musica. "Penso che la gente ricordi tanto bene la musica gli anni 80 - commenta il cantante - perché c'era molta varietà e ogni band suonava a modo proprio. Per quanto riguarda la canzone “Love of the common people” credo che sia un brano senza tempo, perché parla di valori che appartengono a qualsiasi epoca, come la famiglia, su cui ognuno conta".

Nel video le interviste a Massimo Garavaglia (ministro del Turismo) e al cantante Paul Young

