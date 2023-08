Alla vacanza non si rinuncia, nonostante i rincari. Tanti i turisti che oggi hanno raggiunto San Marino

Sono 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno in aumento del 7% rispetto allo scorso anno nonostante i rincari scatenati dall'inflazione, il caro benzina e il problema maltempo. Il primo esodo di agosto, quello da bollino nero sulle autostrade, si conferma tale nonostante l'abbondante mente preannunciata allerta meteo. Il tempo instabile non ha scoraggiato i turisti che, muniti di ombrello anche questa mattina hanno raggiunto San Marino Città; nelle immagini vedete il centro storico pieno con turisti a passeggio per le vie o impegnati a trovare la luce giusta per la classica foto di rito da piazza della Libertà, con sullo sfondo un panorama che la foschia non ha reso meno affascinante. Parcheggi e ristoranti pieni, con la polizia civile a deviare il traffico già dalla tarda mattinata. Un flusso atteso anche perché chi soggiorna sulla Riviera romagnola solitamente approfitta della giornata con tempo instabile per un giro nell'antica Terra della Libertà. Certo per fare un bilancio preciso bisognerà aspettare i dati, solo allora si potrà capire se il movimento di questi giorni si sia tradotto nel flusso turistico che gli operatori aspettavano per questo primo fine settimana di agosto, che il cartellone estivo sammarinese aveva impreziosito con l'opportunità di assistere di persona, al Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio, al torneo Internazionale San Marino Open. Giove Pluvio ha costretto gli organizzatori e rimettere mano più volte al programma, ma non è riuscito a scoraggiare il pubblico delle grandi occasioni, richiamato dall'appeal di questa 30esima edizione di torneo.

