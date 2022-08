Allarme Coldiretti: prima siccità, poi bufere e grandinate. La peggiore estate del decennio

Allarme Coldiretti. Prima siccità, poi bufere e grandinate. Quella 2022 è la peggiore estate del decennio. 16 fra grandinate e tempeste di acqua e vento ogni giorno, con un impressionante aumento di quasi il 1.300% di questi eventi rispetto all'inizio della decade. L'ultima ondata di maltempo al centro sud preoccupa Coldiretti, eventi estremi - spiega – provocano danni perchè colpiscono aree rese più fragili dalla cementificazione e dall'abbandono. Nel 2021 sono stati consumati oltre 2 metri quadrati di suolo al secondo, il valore più alto negli ultimi 10 anni - sottolinea Coldiretti - con il cemento che ricopre ormai 21.500 km quadrati di suolo nazionale.

'Le superfici perse in Italia dal 2012 - evidenzia - avrebbero garantito la fornitura complessiva di 4 milioni e 150 mila quintali di prodotti agricoli e l'infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua di pioggia che ora, scorrendo in superficie, non sono più disponibili per la ricarica delle falde e aggravano la pericolosità idraulica dei nostri territori”. Coldiretti parla di tropicalizzazione del clima: occorre organizzarsi per raccogliere l'acqua nei periodi più piovosi, per renderla disponibile nei momenti di difficoltà. E torna a chiedere opere infrastrutturali, “potenziando la rete di invasi sui territori, creando bacini e utilizzando anche le ex cave per raccogliere l'acqua piovana'.