COVID 19 Allarme Covid. Iss: "Situazione drammatica. Numeri troppo alti. Dobbiamo mettere un freno" Il Direttore Sanitario Rabini: "In terapia intensiva anche soggetti di 40-50 anni". Il Direttore Generale Bruschi: "Grande pressione sulla struttura ospedaliera. L'ultimo decreto non ha prodotto effetti. Rischio lockdown"

“L'età media si è abbassata molto. Abbiamo pazienti in terapia intensiva di 40-50 anni e questo ci preoccupa moltissimo – afferma il Direttore Sanitario Iss Sergio Rabini -. Il grido d'allarme è proprio questo ed è ciò che abbiamo detto anche alla politica: siamo in una situazione di 'alert', dentro l'emergenza, mentre si sta facendo una vaccinazione di massa e i numeri non vanno bene. Sono troppo alti e dobbiamo mettere un freno a tutto questo”. “La situazione è drammatica in questo momento - dichiara il Direttore Generale Iss Alessandra Bruschi -. Stiamo affrontando una campagna vaccinale che ci impegna tantissimo e contemporaneamente stiamo assistendo ad una grande pressione sulla struttura ospedaliera. Un paio di settimane fa abbiamo chiesto aiuto alla popolazione e alla politica.

E' stato emanato un decreto ma gli effetti non si sono visti, purtroppo. L'andamento degli ultimi giorni ci fa molto preoccupare per il futuro perché sappiamo bene che i ricoverati non potranno essere dimessi a breve. L'auspicio è di non ridurci come le zone limitrofe ad un lockdown totale ma se i numeri restano questi il rischio è molto elevato”.

