Allarme Csu per il Casale la Fiorina, l'Iss rassicura: "Anziani asintomatici in area isolata e seguiti dai medici" In serata l'incontro tra sindacati, Governo e vertici dell'Istituto per la sicurezza sociale per approfondire la questione

Il Direttore sanitario dell'Iss, Sergio Rabini, rassicura sulla corretta gestione, dal punto di vista medico, della situazione al Casale la Fiorina, dopo l'allarme lanciato dalla Csu per i decessi, legati al virus, di anziani ospiti. Gli asintomatici vengono seguiti in un'area isolata della struttura, sottolinea Rabini, con personale dedicato e medici che li visitano tutti i giorni. In caso di necessità, precisa, vengono ricoverati.

Il sindacato aveva chiesto di trasferirli tutti subito in ospedale, anche se asintomatici. Ma dal 21 dicembre, spiega l'Iss, non c'è stato più alcun contagio. Per l'Istituto, dunque, la situazione è sotto controllo. 20 i casi totali di Covid tra gli ospiti della casa di riposo. 10 sono deceduti, 7 invece i guariti, mentre 3 sono ancora positivi.

La Csu ha chiesto chiarezza. In serata l'incontro tra sindacati, Governo e vertici dell'Iss dal quale potrebbero arrivare novità su un tema che tocca tanto gli anziani quanto le loro famiglie.

Nel servizio, l'intervista a Sergio Rabini, direttore sanitario Iss

