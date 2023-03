Allarme dei Vigili del fuoco di Rimini, 'manca la strumentazione' Solo un'autoscala a servire la provincia di Rimini. Mezzo che, in base a degli accordi, è a disposizione anche della Repubblica di San Marino

Allarme dei Vigili del fuoco di Rimini, 'manca la strumentazione'.

Solo un'autoscala a servire la provincia di Rimini, anche dopo il recente ingresso di due nuovi Comuni che ne estendono i confini. Mezzo che, in base a degli accordi, è a disposizione anche della Repubblica di San Marino. I vigili del fuoco rappresentati da Cgil, Cisl, Conapo, Confsal e Usb lanciano così l'allarme e chiedono a Prefettura e ministero dell'Interno "provvedimenti urgenti per garantire i migliori standard di intervento". "L'autoscala serve sì per gli interventi di soccorso salvavita, come gli incendi in appartamento. Ma anche le intemperie ci portano ad usarla costantemente", spiega il vigile del fuoco Francesco Francalanci di Fp Cgil Rimini.

Di recente lui e i suoi colleghi sono stati a lungo impegnati in complicati interventi di sgombero delle strade nell'Appennino romagnolo dopo le abbondanti nevicati. "Nel territorio dell'Alta Valmarecchia ci vuole più di un'ora ad arrivare. Se anche l'intervento dovesse durare poco, lasceremo il territorio scoperto", avverte. Un territorio il cui numero di abitanti aumenta con la bella stagione. "Vista anche la vocazione turistica della provincia di Rimini, che d'estate in dei frangenti supera il milione tra residenti e turisti". Ci sono poi "forti criticità di carenza di personale", rileva Bruno Rigoni del sindacato Co.na.po. Rimini. Manca "circa il 16% di personale".

Una carenza che si fa sentire in particolare tra i capisquadra. "Su un'ottantina che dovrebbero esserci a Rimini, abbiamo una carenza di 21 unità". Il problema è sempre lo stesso, spiega: "Va in pensione del personale che non viene rimpiazzato". Da tempo si dibatte poi sulla realizzazione di una caserma dei vigili del fuoco a Cattolica per servire la zona sud della provincia, ma è ancora "tutto fermo". "Il Comune ha messo a disposizione un terreno e lo Stato deve pagare la costruzione. Però è tutto fermo allo stanziamento di fondi per la costruzione".

