Allarme di Csdl, Cdls e Usl su terapia intensiva: "Servono interventi di potenziamento immediati"

Continua a preoccupare la situazione della terapia intensiva dell'Ospedale di San Marino, per cui si richiedono interventi di modernizzazione tecnologica e strutturale degli impianti. In una nota congiunta, Csdl, Cdls e Usl hanno espresso la propria preoccupazione, invocando interventi immediati. A preoccupare le federazioni è anche la mancanza di personale infermieristico qualificato proprio per il reparto di terapia intensiva, soprattutto in vista di un'ipotetica nuova situazione critica, come quella dello scorso anno dovuta al Covid.