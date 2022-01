Allarme ghiaccio, appello alla prudenza. Allerta neve per domenica

Borgo Maggiore

Mezzi spargisale in funzione dalle 18 di oggi. Attivato il centro di coordinamento operativo presso l'Azienda di Produzione in chiave preventiva - in vista di una serata in cui le temperature torneranno a scendere sotto le zero - per evitare gelate e per farsi trovare pronti nella giornata di domani, quando tornerà a nevicare. Diramata l'allerta dalla Protezione Civile: “Neve dal pomeriggio di domani con accumuli fino a 15 centimetri già dai 3-400 metri" ricorda il Capo della Protezione Civile, Pietro Falcioni, che raccomanda accortezza e prudenza alla guida, moderando la velocità.









Ghiaccio, che già ieri in prima serata è stato la causa dello scontro frontale fra due auto in via delle Carrare a Murata. Intervento il 118, per il soccorso ad uno dei conducenti trasportato in Ospedale e strada chiusa dalla Gendarmeria per oltre quattro ore per rimuovere le auto dalla sede stradale e agevolare i rilievi della Polizia Civile che, proprio poco prima era intervenuta ai Pianacci, per un'auto finita fuori strada, sempre a causa della gelata.

Neve a San Marino, ma anche in tutta la Romagna, con fenomeni che riguarderanno proprio il settore orientale. Di intensità moderata, tra i 5 e i 10 centimetri nelle zone collinari; punte anche superiori ai 15 centimetri per le zone di montagna. Nevicate più deboli e di breve durata potranno interessare anche la pianura, fino alla costa. Intanto, da oggi aperti gli impianti sciistici a Montecopiolo, Villagrande, e all'Eremo del Monte Carpegna.