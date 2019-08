Allattamento: sono già tante le mamme sammarinesi, ma l'invito è a fare di più

l'invito alle mamme

I bambini sammarinesi allattati nella prima settimana di vita sono circa l'85%, una percentuale che si conferma alta al 65% anche a distanza di tre mesi. Il latte materno è un diritto per ogni neonato e un beneficio per la salute della mamma, ma nel mondo solo il 40% dei neonati lo riceve come unico alimento. Il dato risulta essere più preoccupante in Africa: le madri incentivate ad allattare sono il 15%. In realtà l'allattamento al seno, secondo studi OMS, potrebbe salvare almeno 820.000 vite all'anno e risparmiare 340.000 dollari. La Repubblica però dimostra di trovarsi "avanti" in questo senso.

"L'importanza dell'allattamento a San Marino - sottolinea il direttore Generale dell'ISS Andrea Gualtieri - è ribadita dal Piano Sanitario e Socio-Sanitario". Infatti diverse sono le iniziative dedicate alla prevenzione organizzate dall'ISS e dalla Segreteria di Stato alla Sanità: "Politiche a misura di famiglia, congedo di maternità retribuito e accesso a cure di qualità per l'infanzia con pause per l'allattamento - ribadisce il Segretario Franco Santi - forniscono a madri e bambini il tempo di affrontare il parto e creare un legame con i propri figli".

Nel video l'intervista alla pediatra dell'ISS Laura Cardellini e al Direttore di Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli