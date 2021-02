Alle 10 il flash mob della CSdL sul Pianello: “Vaccini e trasparenza sul prestito ponte”

“Tutto è pronto per il flash mob” fa sapere la CSdL che ha organizzato una “manifestazione silenziosa”, ma di protesta, per questa mattina, alle 10, in Piazza della Libertà. Il sit-in, che rispetterà tutte le norme sanitarie, durerà fino alle 11.30. Il sindacato – sottolinea - ha realizzato una piantina che prevede la dislocazione delle sedie lungo un'ampia porzione del Pianello, ad una distanza di due metri l'una dall'altra. Il traffico veicolare è stato chiuso dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Diversi i motivi della manifestazione che vanno dai ritardi della campagna vaccinale, alla mancata trasparenza sul prestito ponte, passando per la richiesta del pareggio di bilancio “per non farci strangolare dal debito pubblico”. E ancora: la richiesta di interventi economici a sostegno dei lavoratori e dei settori economici più colpiti dalla pandemia e di un progetto di sviluppo che rilanci l'economia e l'occupazione, nonché un piano di riforme condivise e concertate.