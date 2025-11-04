Alle 18 la première di Beyond the Stars, brano di Martina Crv per lo Junior Eurovision

Sarà svelato oggi, alle ore 18:00 su YouTube, il brano con cui Martina Crv rappresenterà San Marino al Junior Eurovision Song Contest 2025. La giovane artista sammarinese presenterà in anteprima la sua canzone sul canale ufficiale dell’emittente, offrendo al pubblico il primo ascolto del progetto che la accompagnerà sul palco europeo. Il brano, del quale non sono ancora stati diffusi molti dettagli, si intitola "Beyond the Stars" e promette di unire melodie pop moderne e un messaggio positivo e universale, in linea con lo spirito del concorso.

La finale di Junior Eurovision 2025 si terrà il 13 dicembre 2025 a Tbilisi, in Georgia, che ha vinto l'edizione 2024 con Andria Putkaradze e la canzone "To My Mom". La serata sarà trasmessa da San Marino RTV in diretta sul canale 550.

Con questa partecipazione, San Marino conferma la volontà di investire nei giovani talenti locali e di valorizzarne la creatività anche a livello internazionale.









