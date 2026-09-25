Alle 18 la première di “Ruota panoramica”, il brano di Violamarie per lo Junior Eurovision

Sarà svelato oggi, alle ore 18:00 su YouTube, il brano con cui VIOLAMARIE, 11 anni, rappresenterà la Repubblica di San Marino al Junior Eurovision Song Contest 2026. Si intitola “Ruota panoramica” e porta la firma degli autori e compositori Munda, Romitelli e Montesi. La canzone rappresenta un nuovo passo nel percorso artistico della giovanissima interprete e punta a valorizzarne voce e personalità.

La finale di Junior Eurovision 2026 si terrà il 24 ottobre 2026 al Malta Fairs & Conventions Centre (MFCC) di Ta’ Qali, a Malta, che torna a ospitare la manifestazione per la terza volta dopo le edizioni del 2014 e del 2016. La serata sarà trasmessa da San Marino RTV in diretta sul canale 550.









