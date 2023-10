CORSI Alle superiori di San Marino la prima lezione per difendersi dalle truffe online, organizzata da Assoconsumatori

La nostra quotidianità immersa nel flusso di chat, social e informazione ci può rendere vulnerabili alle svariate truffe online, sempre più sofisticate. A volte difficili da riconoscere anche per i giovani, la generazione più smart. Così, a seguito di svariate segnalazioni, le Assoconsumatori due anni fa hanno avviato un progetto sfociato oggi nelle prime lezioni rivolte agli studenti. Un'iniziativa subito accolta da Segreteria all'Istruzione e dirigenza delle scuole superiori. "Speriamo che le nuove generazioni - commenta Francesca Busignani, vicepresidente di Ucs - diventino per le famiglie un punto di riferimento per aiutare anche chi è un po' più grande a capire quelle dinamiche che possono nascondere delle truffe e conseguente perdita di soldi". A tenere il corso l'Information & security advisor Francesco Casadei, che ha spiegato ai ragazzi sotto quali forme si presentino le truffe più subdole nello sterminato mare di internet, a partire dai social. "Casadei è un esperto di comunicazione con i ragazzi - specifica Mirco Battazza, presidente di Asdico -. Queste lezioni sono un'esperienza bellissima". "C'è un'altra idea in fase di evoluzione - spiega Emanuel Santolini, presidente dello Sportello Consumatori -: vorremmo contemplare le implicazioni psicologiche dell'uso dei social media nella vita dei ragazzi".

Nel video le interviste a Francesca Busignani (vicepresidente Ucs), Mirco Battazza (presidente Asdico) e Emanuel Santolini (presidente Sportello Consumatori)



