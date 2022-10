Allentamento misure anti-Covid in Italia, monito Fondazione Gimbe: "Pandemia non è finita"

Dal mondo scientifico arrivano i primi avvertimenti dopo la nuova impostazione del Governo Meloni sulla pandemia. Disposizioni legittime per il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta che, però, mette in guardia le istituzioni. La discontinuità col passato, dice, “sembra ridursi ad un mero smantellamento delle misure in atto”, “nell'illusorio tentativo di consegnare la pandemia all'oblio, ignorando le raccomandazioni delle autorità internazionali”.

Parole esplicite quelle di Cartabellotta che, in merito al reintegro dei sanitari no-vax e alla proposta di sospendere le multe per gli over 50 non vaccinati, parla di “amnistia anti-scientifica e diseducativa”. Poi il passaggio sulle mascherine che, per il presidente della Fondazione, dovrebbe essere reso permanente in ospedale e nelle case di riposo, indipendentemente dal Covid, e raccomandato in tutti agli ambienti affollati e poco aerati. La malattia “non è più quella del 2020-2021, ma la pandemia – avverte - è ancora in corso”.

Nel pomeriggio le dichiarazioni del ministro della Salute, Orazio Schillaci. La scadenza dell'obbligo vaccinale, ha spiegato, è legata ad un "quadro epidemiologico mutato, in particolare dai dati si vede che l'impatto sugli ospedali è limitato e ci sono una diminuzione dei contagi e una stabilizzazione dell'occupazione negli ospedali. A ciò si aggiunge la carenza del personale medico". Firmata, poi, l'ordinanza che proroga fino al 31 dicembre 2022 l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali.

Sulle mascherine interviene, a San Marino, anche l'Iss che ricorda la necessità di indossare la FFP2 all'interno di tutte le strutture dell'Istituto, farmacie comprese. Sul fronte dati, dal 24 al 30 ottobre sul Titano sono stati registrati 130 nuovi casi su 928 tamponi (tasso di positività su base settimanale al 14,01%). Attualmente 2 persone sono ricoverate in ospedale, tutte nelle stanze di isolamento, e 172 sono i positivi attivi. In merito alle vaccinazioni, ha ricevuto la dose booster il 69,48% della popolazione vaccinabile.