Allerta arancione in Emilia Romagna

Allerta arancione per le piogge e il vento in alcune zone dell'Emilia-Romagna, in particolare settore orientale e centrale della regione. Per oggi previsti eventi di burrasca forte sulla parte orientale e lungo la costa, burrasca moderata sulla fascia centrale della regione. Mare agitato al largo con altezza dell'onda prevista superiore ai 3,2 metri.

Le precipitazioni stanno determinando innalzamenti dei livelli prossimi o superiori alla soglia 2 nei corsi d'acqua di Enza e Secchia. Sono previste nevicate sui settori appenninici centro/orientali, con accumuli fino a 15-30 cm in 24 ore. Tutti i fenomeni meteorologici sono previsti in attenuazione nelle prossime ore. Per domani, sabato 21 dicembre, rimane criticità idraulica nella pianura centro-occidentale, riferita alla previsione della propagazione delle piene dei fiumi Secchia ed Enza.