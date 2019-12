Allerta arancione in Emilia-Romagna, Centro Uffici di Tavolucci transennato per il forte vento

Maltempo, con la Liguria di nuovo attenzionata speciale. Allerta rossa, chiusi porti e scuole; chiusa la A6 tra Savona e Altare; attesa una perturbazione 'violenta', avverte l'assessore alla Protezione civile Giampedrone, mentre il governatore Toti invita a limitare gli spostamenti. Allerta arancione invece sempre oggi in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e San Marino. Annunciate piogge diffuse, ma si teme soprattutto per il forte vento. Chiuso da questa mattina l'accesso al Centro Uffici di Tavolucci con l'interdizione al traffico pedonale e veicolare nonché alla sosta nell'area esterna. Uffici aperti ed operativi, ma con accesso solamente dai parcheggi interrati. Area esterna è stata transennata per il rischio di distacco dei pannelli del rivestimento esterno.