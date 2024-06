MALTEMPO Allerta arancione in Emilia Romagna: un morto nel parmense

Allerta arancione per il maltempo oggi in Emilia Romagna e Lombardia. Gialla in Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Veneto. Un uomo di 85 anni è morto ieri travolto dall'esondazione del torrente Termina a Traversetolo, nel Parmense. Allagamenti a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano.

In Emilia le piene hanno superato soglia 3 sull'Arda (che ha raggiunto lo sfioro alla diga di Mignano, nel Piacentino), su Samoggia, Tiepido, Secchia ed Enza. Sono entrate in funzione tutte le casse di Secchia, Panaro, Enza, Crostolo e Parma. Crostolo ed Enza nel pomeriggio di martedì sono esondati in alcuni tratti.

