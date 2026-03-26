MALTEMPO Allerta arancione in Romagna e a San Marino: torna l’inverno, scende la neve sul Titano Fase più intensa in corso: secondo le previsioni, fenomeni in attenuazione dal pomeriggio con miglioramento in serata

Allerta arancione in Romagna e a San Marino: torna l’inverno, scende la neve sul Titano.

Brusco peggioramento delle condizioni meteo in Romagna. Il maltempo annunciato nei giorni scorsi è arrivato improvvisamente, portando nel riminese e sul Titano non solo pioggia e vento forte. A Città la neve ha iniziato ad accumularsi – confermando le previsioni della vigilia.

La Protezione Civile Emilia-Romagna ha diramato per oggi un’allerta meteo con livelli di attenzione elevati soprattutto lungo la fascia costiera. Per le zone sul mare è prevista un’allerta arancione per vento e stato del mare, mentre resta gialla per criticità costiere.

Nell’entroterra l’allerta è gialla per rischio idraulico e frane.

Secondo gli esperti, proprio in queste ore si registra la fase più intensa del peggioramento. I fenomeni proseguiranno anche nel pomeriggio, ma con precipitazioni in graduale attenuazione e in spostamento verso sud-est, fino a interessare la Romagna in forma sempre più residua.

L’esaurimento è atteso in serata, con le prime schiarite.

Temperature in deciso calo dopo l’assaggio primaverile di ieri: minime tra 4 e 7 gradi e massime comprese tra 11 e 12 gradi sulla costa, tra 10 e 15 gradi nelle pianure interne.

La ventilazione sarà sostenuta: “da nord-ovest al mattino sulle aree centro-occidentali, con locali rinforzi soprattutto lungo l’Appennino; in rapida rotazione da nord, nord-est sul settore orientale e lungo le aree costiere, dove sono previste raffiche di forte o molto forte intensità”.

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