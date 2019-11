Allerta arancione per domenica, in pianura e nella costa

Domenica di allerta meteo 'arancione' in Emilia-Romagna per l'atteso intensificarsi delle piogge, in particolare nella seconda parte della giornata. L'allerta, diramata da protezione civile e Arpae, viene prorogata e scatta in particolare per criticità dovute ai fiumi e ai pericoli di frana nella pianura e bassa collina emiliana occidentale, su pianura emiliana centrale, orientale e sulla costa ferrarese. Monitorato in particolare il Po per l'arrivo della piena con livelli previsti superiori alla soglia 2. Allerta arancione anche per criticità costiera: il mare passerà da molto mosso ad agitato con onde alte tra due e due metri e mezzo al largo. Le previsioni di marea e altezza d'onda sono al limite della soglia di attenzione, spiegano Protezione civile e Arpae, "tuttavia considerando lo stato di criticità dei litorali a seguito del precedente evento, non si escludono locali impatti quali erosioni e ingressioni marine".