Allerta arancione per vento forte sulla collina romagnola

Allerta arancione per il forte vento, in diverse zone della montagna e collina emiliano-romagnola, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Emessa dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale e rilanciata dalla Protezione Civile sammarinese. Riguarda, in particolare, la montagna e la collina romagnola e la montagna bolognese, modenese, reggiana e parmense. Allerta di colore giallo, invece, per la pianura e la collina emiliana. "Per giovedì - viene spiegato nel provvedimento - è prevista una sostenuta ventilazione sud-occidentale su tutta la regione con venti che sui rilievi, fascia collinare e pianura emiliana raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili raffiche di intensità superiore. Sulle zone di crinale dell'Appennino centro-orientale i venti potranno raggiungere intensità di burrasca forte (75-88 Km/h)".