Allerta arancione per vento su Romagna e San Marino, previste raffiche di burrasca

Per la giornata di giovedì 19 febbraio è prevista una nuova ondata di maltempo con precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sull’Appennino centro-occidentale e sulla pianura occidentale.
Attesi venti meridionali di burrasca forte, con raffiche fino a 75-88 km/h sull’intera fascia appenninica. Sulla pianura centro-orientale e lungo la costa sono previsti venti di burrasca moderata, con possibili rinforzi superiori.
Le piogge potranno causare fenomeni franosi localizzati, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con superamenti della soglia 1 e possibili criticità anche di livello superiore.
Previsto mare molto mosso sotto costa, con rischio di ingressioni marine ed erosione del litorale, in particolare nel settore centro-settentrionale.