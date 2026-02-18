TV LIVE ·
Allerta arancione per vento su Romagna e San Marino, previste raffiche di burrasca

Rischio di ingressioni marine e fenomeni di erosione del litorale a causa del mare molto mosso anche sotto costa.

18 feb 2026
Per la giornata di giovedì 19 febbraio è prevista una nuova ondata di maltempo con precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sull’Appennino centro-occidentale e sulla pianura occidentale.

Attesi venti meridionali di burrasca forte, con raffiche fino a 75-88 km/h sull’intera fascia appenninica. Sulla pianura centro-orientale e lungo la costa sono previsti venti di burrasca moderata, con possibili rinforzi superiori.

Le piogge potranno causare fenomeni franosi localizzati, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con superamenti della soglia 1 e possibili criticità anche di livello superiore.

Previsto mare molto mosso sotto costa, con rischio di ingressioni marine ed erosione del litorale, in particolare nel settore centro-settentrionale.




