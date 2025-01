Allerta arancione per vento su San Marino e Romagna

Allerta Arancione per vento sulle province Emiliano Romagnole, in particolare Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. È stata diramata dalla Regione per la prima parte della giornata di venerdì 3 gennaio. Anche sul Titano sono previsti venti di burrasca forte (75-88 Km/h) da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica. Inoltre sono previste deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio proprio sul nostro territorio, dove saranno possibili occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici.