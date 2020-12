Allerta della Protezione civile per vento, neve e mareggiate

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna e anche quella di San Marino hanno emesso un'allerta meteo valida dalla mezzanotte di oggi 25 dicembre per 24 ore. Forte vento, neve e mareggiate colpiranno la Regione nella giornata di Natale. A partire dalla mattina precipitazioni diffuse su tutto il territorio che sui rilievi fino a quote di bassa-media collina si sono trasformate in deboli nevicate. Nelle aree di pianura piogge deboli-moderate sulla parte centrale e ferrarese, deboli altrove. Dalla tarda serata è inoltre atteso un rinforzo della ventilazione di bora sulle pianure orientali (con valori compresi tra 62 e 74 km/h), sulla costa settentrionale e sui crinali centro-occidentali (con valori compresi tra 75 e 88 km/h). Mare agitato dalla tarda serata-notte con direzione d'onda da nord est.



In particolare, le precipitazioni saranno a carattere di neve sui rilievi sopra quota 300 metri. I venti saranno forti sulla costa, sulle aree di crinale e moderati sulle aree di pianura. Nella giornata di sabato 26 dicembre, permangono fenomeni di neve sopra i 300 metri di quota, venti forti sulle aree del crinale appenninico e moderati sulle aree costiere; nella seconda parte della giornata, per lo spostamento in senso meridiano del minimo depressionario, si prevede una probabile attenuazione e possibile esaurimento dei fenomeni.