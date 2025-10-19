PREVISIONI METEO Allerta gialla in Appennino: vento forte e piogge, poi arriva la “caldagna” di ottobre Inizio di settimana con garbino e piogge sparse, ma da metà giovedì l’autunno lascia spazio a una parentesi quasi estiva.

Allerta gialla in Appennino: vento forte e piogge, poi arriva la “caldagna” di ottobre.

Dopo un fine settimana tranquillo, l’autunno torna a farsi sentire tra San Marino e la provincia di Rimini. Per la giornata di lunedì 20 ottobre è stata emessa un’allerta gialla in Appennino per vento, valida fino alla mezzanotte successiva. I venti di burrasca moderata da sud-ovest, con raffiche fino a 70 km/h, interesseranno la fascia appenninica e potranno estendersi fino alla costa riminese e al Monte Titano, dove si farà sentire il classico garbino caldo e secco nel pomeriggio.

Il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino, con tendenza a un aumento della copertura nel corso del giorno e temperature in rialzo, su valori decisamente miti per il periodo. Tra la notte e la mattina di martedì è previsto un rapido passaggio instabile, seguito da un miglioramento pomeridiano.

Tra giovedì e domenica, invece, l’alta pressione riporterà sole e temperature quasi estive, ben oltre la media stagionale: una vera e propria “caldagna d’ottobre”, pronta a far dimenticare – almeno per qualche giorno – l’autunno appena iniziato.

