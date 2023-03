Allerta gialla per vento fino a a domani su San Marino ed Emilia Romagna

Allerta gialla per le prossime 24 ore per vento forte è stata diramata dalla Protezione civile dell'Emilia Romagna e dall'Arpae. Nella mattina di sabato 11 marzo sono previste raffiche da sud-ovest con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, su fascia appenninica orientale, dunque anche a San Marino. Al momento in territorio non si registrano criticità, anzi l'Azienda pubblica sta intervenendo lungo le strade principali per mettere in sicurezza gli alberi con rami compromessi da vento e neve.

In regione non si escludono occasionali fenomeni franosi sui rilievi montuosi caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili ed interessati da parziale fusione della neve presente al suolo.