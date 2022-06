METEO Allerta gialla su San Marino ed Emilia Romagna per temporali

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una allerta gialla dalla mezzanotte di oggi fino a tutto martedì 7 giugno per temporali in tutta la regione. precipitazioni localizzate che potrebbero interessare anche la Repubblica di San Marino. Temperature in diminuzione.

