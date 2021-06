UTILIZZO RESPONSABILE Allerta idrica a San Marino: tra precipitazioni assenti e grande caldo si rischia una crisi come quella all'inizio del millennio I corsi d'acqua del Titano sono quasi secchi: non si può ancora parlare di emergenza, ma il rischio che la situazione diventi molto seria c'è

Basta guardare la situazione del torrente Marano a Faetano per capire che il problema dell'acqua è molto serio. Le poche precipitazioni che ci sono state durante la primavera, unite al caldo di questi primi giorni estivi, ha spinto l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici a pubblicare una serie di consigli per ridurre il più possibile gli sprechi di acqua nel territorio.

Un allarme che arriva dalla centrale di depurazione di Galavotto, dove scorre il torrente San Marino, in cui viene continuamente e costantemente monitorata la situazione idrica: il responso parla chiaro, disegnando una parabola discendente che potrebbe portare, se dovesse continuare il periodo senza precipitazioni, a una situazione paragonabile a quella del 2003, quando l'intera Europa fu colpita da un'intensa ondata di caldo, che portò nella sola Italia 18 mila morti secondo le stime dell'Istat. Il consiglio quindi è quello di usare il buon senso, come conferma il Direttore dell'Azienda Raoul Chiaruzzi.

L'appello a tutti è quindi chiudere i rubinetti, quando possibile, garantendo sia un risparmio economico che una protezione all'ecosistema.

Nel video l'intervista a Raoul Chiaruzzi, direttore AASS

