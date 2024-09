Allerta maltempo oggi in quasi tutta Italia: rossa in Veneto; arancione in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana; gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Vento forte a San Marino, con un brusco calo delle temperature.

Nella notte terremoto di magnitudo 3 tra le province di Udine e Pordenone.