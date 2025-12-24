Allerta meteo: a San Marino smottamenti, alcuni alberi caduti e fogne intasate

Ore di allerta meteo a San Marino e nei territori vicini. Già dalla notte il brutto tempo ha raggiunto il Titano. Per ora la situazione è sotto controllo: si registrano qualche smottamento, alcuni alberi caduti, fogne intasate e fiumane in strada. L'allerta, di colore arancione, è valida per tutta la giornata del 24 dicembre. Previste precipitazioni intense. Attenzione anche a possibili fenomeni franosi e all'innalzamento dei corsi d'acqua.

Dall'inizio delle precipitazioni, a San Marino sono caduti fino a 76 millimetri di pioggia, come segnala la centralina meteo Fontescara, installata a Chiesanuova. Sull'appennino emiliano-romagnolo i bollettini danno neve sopra i 700 metri, con accumuli fino a 20-30 centimetri sui crinali. Lungo la costa venti di burrasca.







