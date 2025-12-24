TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:33 Trovato morto a 23 anni in casa a Fratte di Sassofeltrio: disposta l’autopsia 13:43 Feste innevate in montagna. Allerta meteo a Rimini e sul Titano per pioggia e vento 11:32 Ritrovarsi dopo 50 anni: la storia di Claudia Pozielli e sua sorella Petra 11:22 Allerta meteo: a San Marino smottamenti, alcuni alberi caduti e fogne intasate
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Allerta meteo: a San Marino smottamenti, alcuni alberi caduti e fogne intasate

Situazione in generale sotto controllo sul Titano. L'allerta è valida fino a tutta la giornata del 24 dicembre. Caduti 76 millimetri di pioggia.

24 dic 2025
Allerta meteo: a San Marino smottamenti, alcuni alberi caduti e fogne intasate

Ore di allerta meteo a San Marino e nei territori vicini. Già dalla notte il brutto tempo ha raggiunto il Titano. Per ora la situazione è sotto controllo: si registrano qualche smottamento, alcuni alberi caduti, fogne intasate e fiumane in strada. L'allerta, di colore arancione, è valida per tutta la giornata del 24 dicembre. Previste precipitazioni intense. Attenzione anche a possibili fenomeni franosi e all'innalzamento dei corsi d'acqua.

Dall'inizio delle precipitazioni, a San Marino sono caduti fino a 76 millimetri di pioggia, come segnala la centralina meteo Fontescara, installata a Chiesanuova. Sull'appennino emiliano-romagnolo i bollettini danno neve sopra i 700 metri, con accumuli fino a 20-30 centimetri sui crinali. Lungo la costa venti di burrasca.   




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità