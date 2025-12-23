PREVISIONI Allerta meteo arancione in Romagna: piogge intense, fiumi e mare sotto osservazione Previste precipitazioni persistenti nel giorno della Vigilia di Natale, vento di burrasca e mare agitato

È valida per tutto il 24 dicembre l’allerta della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna che riguarda anche la provincia di Rimini: allerta ARANCIONE per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori e per stato del mare. È inoltre prevista allerta GIALLA per vento e mareggiate lungo la costa.

Per la Vigilia di Natale sono infatti attese precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui settori centro-orientali, con possibili fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 2. Sull’Appennino emiliano sono previste nevicate oltre i 700 metri, con accumuli fino a 20-30 cm sui crinali.

Sulla fascia costiera sono attesi venti di burrasca moderata da nord-est (62-74 km/h) e mare fino ad agitato, con possibili erosioni del litorale e ingressioni marine che possono interessare anche gli stabilimenti balneari.

