Allerta meteo diventa rossa nel bolognese. Attenzionati in particolare gli affluenti del Reno

Peggiorano le previsioni meteo in Emilia Romagna per la giornata di oggi. La Protezione Civile Regionale ha rivisto in peggioramento l'allerta che passa da arancione a rossa nella zona della pianura bolognese. In particolare a destare preoccupazione in quell'area sono i principali affluenti del Reno per i quali c'è il rischio del superamento della soglia 3. Le condizioni meteo sfavorevoli si protrarranno fino alla prima parte di mercoledì 3 maggio. Al momento sono in atto innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua che hanno già superato soglia 2 e, localmente, della soglia 3 sul settore centro-orientale, L'allerta prevede che potrebbero generarsi fenomeni franosi e un rinforzo della ventilazione.

L'allerta meteo è stata rilanciata anche dalla Protezione Civile di San Marino. Dalla serata di ieri sul Titano sono già caduti oltre 40 millimetri di pioggia, le precipitazioni più intense si sono registrate da mezzanotte all'una.