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Allerta meteo in Emilia-Romagna: vento forte e neve sull’Appennino

Codice giallo per mercoledì 18 marzo: raffiche fino a 88 km/h. Il peggioramento è legato all’arrivo di correnti fredde orientali che porteranno un clima più invernale che primaverile.

17 mar 2026
Allerta meteo in Emilia-Romagna: vento forte e neve sull’Appennino

Scatta l’allerta meteo gialla per vento in Emilia-Romagna per la giornata di mercoledì 18 marzo. Dalla mezzanotte e per tutta la giornata sono attese raffiche di burrasca forte sul crinale appenninico, con venti da nord-est fino a 75-88 km/h e possibili intensificazioni locali.

Condizioni di vento sostenuto anche nelle aree collinari, nella pianura centro-orientale e lungo la costa, dove si prevedono raffiche fino a 74 km/h. Oltre al vento, in mattinata sono attese nevicate tra i 700 e gli 800 metri su tutta la fascia appenninica - con particolare riferimento a quella emiliana -, con accumuli fino a 30 centimetri, mentre nel pomeriggio la quota neve salirà oltre i 900-1100 metri.

Non si escludono criticità sui versanti più fragili dell’Appennino, con possibili fenomeni franosi localizzati. Il peggioramento è legato all’arrivo di correnti fredde orientali che porteranno condizioni instabili su gran parte del Paese, con un clima più invernale che primaverile.




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