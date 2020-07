Allerta meteo per domani in Emilia-Romagna e San Marino: previsti temporali, forte vento e grandinate

Emessa dalla Protezione Civile un'allerta meteo di 24 ore, a partire dalla mezzanotte, per la giornata di domani, su tutta l'Emilia-Romagna e anche a San Marino. Codice Giallo per criticità idrogeologica e Arancione per temporali diffusi, fin dal mattino, associati a forti raffiche di vento; e non si escludono grandinate. Fenomeni in attenuazione dalla serata.