Allerta meteo per temporali, a San Marino e Rimini al massimo qualche rovescio

L'Emilia-Romagna ha diramato, per la giornata di domenica, un'allerta meteo di colore giallo (fenomeni localizzati) per temporali su tutto il territorio regionale. È infatti previsto, dalle prime ore del giorno, “il transito di un sistema di temporali dalle province occidentali verso quelle orientali, con precipitazioni – si legge – localmente intense e con possibili effetti e danni associati”. A San Marino e nel Riminese ci si aspetta qualche breve rovescio nella notte fra sabato e domenica, con cielo che si farà via via più sereno nel corso del giorno. Percepibile però un calo delle temperature massime. La settimana entrata sarà caratterizzato da un clima più asciutto, con giornate serene, ma senza l'afa delle ultime risalite degli anticicloni africani. Purtroppo non sono previste piogge.