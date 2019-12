Allerta meteo: resta interdetto accesso ai Tavolucci; chiuso il Ponte Verucchio

Nuova allerta meteo della protezione civile di San Marino: confermato il livello arancione, soprattutto per il forte vento, allerta estesa anche a tutta la giornata di domani. Resta così chiuso anche per domani l'accesso al Centro Uffici di Tavolucci con l'interdizione al traffico pedonale e veicolare nonché alla sosta nell'area esterna e accesso solamente dai parcheggi interrati. L'area esterna è stata transennata per il rischio di distacco dei pannelli del rivestimento esterno.

Nuova allerta, che innalza anche il livello del rischio idraulico da giallo ad arancione. E su questa scorta, la Provincia di Rimini ha deciso la chiusura al traffico del ponte Verucchio – al momento era a senso unico alternato. Disposta già dalle 19 di questa sera e fino alla durata dell'allerta, la mezzanotte del 22. dopodiché – dice il Presidente della Provincia Riziero Santi -, verranno fatte le valutazioni del caso, prima della riapertura.