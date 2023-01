Allerta neve, AASLP in azione nella notte per la salatura delle strade

In risposta all'allerta meteo diffusa dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Protezione Civile di San Marino, in vigore dalla mezzanotte di oggi a tutto domani, scattano gli interventi di prevenzione da parte dell'Azienda per i Lavori Pubblici, per ridurre i rischi di incidenti stradali causati dal ghiaccio. Il Centro di Coordinamento Operativo dell'Azienda, che gestisce il Servizio di disgelo e rotta neve, si attiverà infatti nella notte per svolgere il servizio di salatura preventiva. Sul Titano, previste nevicate dal pomeriggio di domani.