Allerta rossa in E.R: cade un albero a Rimini, il Lamone rompe ancora l'argine nel Ravennate.

Allerta rossa per il maltempo in Emilia Romagna. Arancione in Puglia e Veneto. Gialla in altre 9 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Preoccupano in particolare l'innalzamento dei fiumi e la possibilità di frane, specialmente nel Bolognese e nella Romagna. Stanotte il Lamone ha rotto nuovamente l'argine a Traversara, nel Ravennate.

A Rimini nella notte è caduto un albero secolare, sulla rotonda di via Beccadelli. Fermato dai cavi del filobus. La strada è stata chiusa e operai al lavoro per rimuovere il fusto.

L'acqua attualmente ha invaso i campi. La frazione era stata evacuata precauzionalmente nel pomeriggio, dopo l'allerta rossa. Il Comune ha avvisato che in alcune ulteriori strade devono essere evacuati i piani terra e rialzati. Ieri sera la situazione della piena sembrava sotto controllo ma era stata mantenuta l'evacuazione proprio per la fragilità dovuta alla precedente alluvione.

