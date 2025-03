Allerta rossa per il meteo: i fiumi sorvegliati speciali

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo rossa per criticità idraulica su Rimini, valida fino a sabato 15 marzo, e una gialla per criticità idrogeologica per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo. Per questo motivo, il Comune di Rimini ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C) e disposto la chiusura del Parco XXV Aprile.

Inoltre, è stata aperta la passerella ciclo-pedonale del Ponte di Tiberio, come previsto dal Piano di Protezione Civile. Le condizioni meteo restano particolarmente avverse, con piogge intense e temporali sulla fascia appenninica centro-orientale e sulla pianura centrale.

Nelle prossime ore si prevedono significativi innalzamenti dei livelli dei fiumi minori, con possibili fenomeni di erosione spondale e frane, che potrebbero interferire con la viabilità. I venti, di burrasca forte fino a 88 km/h sulle aree appenniniche orientali, potrebbero causare ulteriori disagi.

Per sabato 15 marzo, si prevedono ancora precipitazioni moderate e locali temporali, con rischio di ulteriori innalzamenti idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-orientale. Il suolo, già saturo di acqua, potrebbe favorire nuove frane e smottamenti, in particolare nelle aree collinari.

Allerta maltempo anche per la Toscana. Per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa è diventata rossa. La popolazione è invitata alla massima prudenza. Il sorvegliato speciale di queste ore è il fiume Arno. A Firenze, in un'ora, caduti oltre 11 millimetri di pioggia. Il ministro per la Protezione civile Musumeci ha intanto firmato il decreto dello stato di mobilitazione straordinaria per la Regione Emilia Romagna.