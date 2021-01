Una perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiunge in queste ore l'Italia portando piogge, neve e venti forti in particolare al Centro-Nord: L'Arpae e la Protezione civile hanno lanciato un'allerta rossa in Emilia Romagna per criticità idraulica, valida fino alla mezzanotte del 24 gennaio. A San Marino giornata ventosa con temperature relativamente miti, seppur in calo nelle ore serali e con qualche rischio di pioggia.