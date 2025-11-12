Allevatori: filiera autoctona, sburocratizzazione e questione lupi nell'incontro alla Segreteria Territorio

Feedback positivi, per la Cooperativa Allevatori Sammarinesi, dopo l'incontro alla Segreteria Territorio. Sul tavolo una serie di questioni evidentemente recepite dal referente politico. A partire da un possibile potenziamento della filiera di produzione autoctona di carne bovina. Intimamente legata la riferita esigenza di una sburocratizzazione dei nuovi impianti, anche per avvicinare i giovani a questa attività. I vertici della Cooperativa sottolineano infatti come fino al 2024 si fosse assistito ad una costante riduzione dei capi di bestiame, visti i pensionamenti degli operatori.
Registrato nel 2025 un “piccolo rialzo”, a fronte però di una forte domanda interna di prodotto locale; che se da una parte inorgoglisce gli allevatori, dall'altra rischia di rimanere parzialmente insoddisfatta. Criticità anche sul fronte del reperimento di animali da ristallo dalla Francia. Altro tema i pascoli; con la richiesta di poter recuperare aree marginali e calanchive in stato di abbandono. Le ricadute positive potrebbero essere molteplici: dalla prevenzione incendi allo sviluppo del turismo agricolo. Disponibilità dell'UGRAA a valutare caso per caso. Da registrare come gli allevatori colleghino diverse delle proprie istanze ad una delle questioni più discusse in questo periodo; con un ripetersi di attacchi ad animali da allevamento da parte di lupi. Inevitabile si parlasse anche di questo, in un incontro convocato in realtà da qualche settimana. La Cooperativa ha messo in luce criticità ed espresso tutte le proprie preoccupazioni.
Quanto al Segretario di Stato ha sottolineato come il luogo deputato, per un confronto approfondito, sia l'Osservatorio della Fauna Selvatica, che dovrebbe riunirsi ai primi di dicembre. Fondamentali insomma la presenza di tutti i rappresentanti di realtà ed organismi interessati, ed un adeguato monitoraggio scientifico – ricorda Ciacci –, per un ragionamento su misure che intervengano eventualmente sullo status quo, viste anche le news provenienti da oltreconfine.