VISITA E FORMAZIONE Allievi e docenti della Sam al Museo del francobollo e della moneta Roberto Ganganelli: "L'auspicio per il prossimo anno è di continuare la collaborazione con la Scuola dell'Arte della Medaglia. Si può pensare ad una attività espositiva di opere storiche o di giovani allievi, oppure a dei seminari. È tutto da decidere"

Fondata nel 1907, la Sam, Scuola dell'Arte della Medaglia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è una delle più prestigiose, nel suo genere, a livello internazionale, ed insieme ad alcuni docenti una quarantina di studenti sono stati in visita di studio al Museo del Francobollo e della Moneta di San Marino: “È una visita importante – afferma Daniela Longo, Coordinatrice Didattica Scuola dell'Arte della Medaglia – per lo stretto legame che c'è tra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la Repubblica di San Marino, nella realizzazione continua, ormai duratura, di gran parte della numismatica”. La professoressa Longo, da diversi anni, collabora attivamente nella realizzazione di monete sammarinesi e la visita della Sam è stata coadiuvata dal direttore scientifico del museo Roberto Ganganelli: “Il Museo – dichiara - ospita allievi e docenti della Scuola dell'Arte della Medaglia italiana, per fare alta formazione sulla storia delle monete e dei francobolli sammarinesi, assolvendo dunque ad uno dei compiti primari di ogni museo. L'auspicio per il prossimo anno è di continuare la collaborazione con la Scuola dell'Arte della Medaglia. Si può pensare ad una attività espositiva di opere storiche o di giovani allievi, oppure dei seminari. È tutto da decidere, però per il rapporto avviato, che è molto positivo, confidiamo di poter realizzare qualcosa di interessante”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: