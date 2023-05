AIUTO EMILIA ROMAGNA Alluvione: al via raccolta fondi da Croce Rossa San Marino, Comuni Forlì, Cesena e Leclerc

La Croce Rossa Sammarinese ha promosso una raccolta di fondi per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Il sodalizio ha già stanziato la somma di diecimila euro dalle sue risorse. Presso tutte le banche sammarinesi sono disponibili le coordinate bancarie della CRS. Il bonifico deve avere la causale “alluvione Emilia Romagna”. In una nota dettaglia anche gli altri interventi.

Il Comune di Forlì ha creato una raccolta fondi a sostegno delle famiglie e delle realtà più colpite dall'emergenza alluvione. "Si tratta dell'unica raccolta fondi ufficiale del Comune, pensata per portare un supporto concreto, diretto, rapido e trasparente a chi, in questo momento, ne ha più bisogno. È possibile donare tramite bonifico bancario al Comune di Forlì all'IBAN IT 48 Q 06270 13201 CC0230308064, specificando la causale 'Donazione emergenza alluvione'", fa sapere l'amministrazione comunale.

Il Comune di Cesena ha postato: "Per chi desidera effettuare una donazione, è disponibile il conto corrente comunale: CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA IT03L0623023900000031425750 Swift code e BIC: CRPPIT2P053 Si precisa che è indispensabile specificare come causale "DONAZIONE PER ALLUVIONE CESENA MAGGIO 2023".

Charles Leclerc, con una storia su Instagram, ha lanciato una raccolta fondi per la città di Faenza, nel Ravennate, dove molte case sono state invase dall'acqua. "Forza e coraggio ragazzi" scrive il pilota della Ferrari, accompagnando il messaggio di incoraggiamento con tre cuori e la bandiera italiana.

